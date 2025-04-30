Заморозки та сильні вітри: якою буде погода в перші дні травня
- На початку травня в Україні очікуються заморозки та сильні пориви вітру, зокрема, 15 – 20 метрів за секунду в північних та центральних областях 1 травня.
- 2 травня в західних, північних, центральних областях, а також у східних (Сумська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська) можливі нічні заморозки 0 – 5 градусів, оголошено жовтий рівень небезпечності.
На початку травня в Україні можуть бути заморозки та сильні пориви вітру. У декількох областях оголошено підвищений рівень небезпечності (жовтий).
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Україну накриють заморозки: синоптики попереджають про небезпечні явища
Яку погоду очікувати в перші дні травня
Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища. Можуть бути сильні пориви вітру та нічні заморозки.
У декількох областях оголошено жовтий рівень небезпечності / Фото Укргідрометцентру
Пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду очікуються 1 травня у північних та центральних областях нашої країни.
У західних, північних, більшості центральних областей 2 травня та у східних: Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях уночі на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 5 градусів. У відповідних областях оголошений жовтий рівень небезпечності.
Похолодання очікується також в Київській області. Синоптики попереджають про заморозки 0 – 5 градусів на поверхні ґрунту 2 травня вночі.
Раніше синоптики припускали можливість заморозків, але не підтверджували їх. На початку травня у більшості областей також можуть пройти дощі.