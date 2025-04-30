Заморозки та сильні вітри: якою буде погода в перші дні травня

На початку травня в Україні можуть бути заморозки та сильні пориви вітру. У декількох областях оголошено підвищений рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Яку погоду очікувати в перші дні травня

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища. Можуть бути сильні пориви вітру та нічні заморозки.

У декількох областях оголошено жовтий рівень небезпечності / Фото Укргідрометцентру

Пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду очікуються 1 травня у північних та центральних областях нашої країни.

У західних, північних, більшості центральних областей 2 травня та у східних: Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях уночі на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 5 градусів. У відповідних областях оголошений жовтий рівень небезпечності.

Похолодання очікується також в Київській області. Синоптики попереджають про заморозки 0 – 5 градусів на поверхні ґрунту 2 травня вночі.

Раніше синоптики припускали можливість заморозків, але не підтверджували їх. На початку травня у більшості областей також можуть пройти дощі.