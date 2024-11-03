Мокрий сніг, мороз і сильний вітер: прогноз погоди на 4 листопада

В Україні в понеділок, 4 листопада, буде хмарною з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ.

Синоптики прогнозують також небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду прогнозують на території всієї України, крім Закарпаття, пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в регіонах України

Через потужний вітер синоптики прогнозують перший рівень небезпечності, тобто жовтий.

У східних та північно-східних областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом,

– заявили синоптики.

В Укргідрометцентрі пояснили, що 4 листопада в Україні буде південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. На всій території України, крім Закарпаття, пориви становитимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу, у північній частині 0 – 5 градусів тепла. Вдень прогнозують 4 – 9 градусів тепла, на Півдні країни 8 – 13 градусів.

У Київській області також будуть небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, синоптики прогнозують:

хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом;

вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів тепла, у Києві вночі 2 – 4 градуси, вдень 5 – 7 градусів тепла,

– заявили синоптики.

Якою буде погода в містах України

Київ +5...+7

Ужгород +6...+8

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +7...+9

Чернівці +7...+9

Хмельницький +7...+9

Луцьк +7...+9

Рівне +7...+9

Житомир +6...+8

Вінниця +7...+9

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +11...+13

Кропивницький +7...+9

Черкаси +7...+9

Чернігів +5...+7

Суми +4...+6

Полтава +6...+8

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +5...+7

Луганськ +3...+5

Харків +4...+6

Прогноз погоди на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру