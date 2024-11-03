Мокрий сніг, мороз і сильний вітер: прогноз погоди на 4 листопада
В Україні в понеділок, 4 листопада, буде хмарною з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ.
Синоптики прогнозують також небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду прогнозують на території всієї України, крім Закарпаття, пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в регіонах України
Через потужний вітер синоптики прогнозують перший рівень небезпечності, тобто жовтий.
У східних та північно-східних областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом,
– заявили синоптики.
В Укргідрометцентрі пояснили, що 4 листопада в Україні буде південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. На всій території України, крім Закарпаття, пориви становитимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу, у північній частині 0 – 5 градусів тепла. Вдень прогнозують 4 – 9 градусів тепла, на Півдні країни 8 – 13 градусів.
У Київській області також будуть небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, синоптики прогнозують:
- хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом;
- вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів тепла, у Києві вночі 2 – 4 градуси, вдень 5 – 7 градусів тепла,
– заявили синоптики.
Якою буде погода в містах України
- Київ +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +7...+9
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +7...+9
- Рівне +7...+9
- Житомир +6...+8
- Вінниця +7...+9
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +7...+9
- Чернігів +5...+7
- Суми +4...+6
- Полтава +6...+8
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +3...+5
- Харків +4...+6
Прогноз погоди на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру