Дощі випадуть у більшості областей, але місцями – до +20: прогноз погоди на 17 квітня
Погода в Україні у п'ятницю, 17 квітня, буде хмарною з проясненнями. На погоду впливатиме атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу. Це спричинить незначні дощі у більшості областей.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 17 квітня?
За даними Укргідрометцентру, у більшості областей випадуть незначні дощі, такі умови зумовлюватиме атмосферний фронт. Водночас винятками стануть південно-східні регіони через вплив поля підвищеного тиску.
Південно-західний вітер перед фронтом після його проходження у західних і північних областях переходитиме на північно-західний і нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду,
– ідеться у повідомленні.
Температура повітря у нічні години становитиме від 3 до 8 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. На Закарпатті та південному сході пригріє до 14 – 19 градусів тепла.
Яка погода буде у Києві?
Фахівці попереджають Київ та область про незначні опади у нічні години, вдень здебільшого буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі в області коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень прогнозують від 11 до 16 градусів тепла. У столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а впродовж дня – від 14 до 16 градусів тепла.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +14...+16;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +14...+16;
- Тернопіль +14...+16;
- Чернівці +14...+16;
- Хмельницький +14...+16;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +12...+14;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +14...+16;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +17...+19;
- Донецьк +18...+20;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди в Україні на 17 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода невдовзі?
Раніше Іван Семиліт, що до кінця поточного тижня та надалі подекуди можливі опади у вигляді дощу, причиною цього стане циклон, який сформувався над Туреччиною. Заморозки ж поступово відступатимуть.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що найближчими днями на території України переважатиме відносно тепла погода, без знижень ниже 0 градусів. Подекуди фахівці прогнозують опади у вигляді дощу.
Загалом, як попереджали раніше, погода наприкінці тижня та надалі буде дощовою у частині областей України. Температурні максимуми значних змін не зазнають, у нічні години ще може бути прохолодно.