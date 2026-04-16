Дощі випадуть у більшості областей, але місцями – до +20: прогноз погоди на 17 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 17 квітня, буде хмарною з проясненнями. На погоду впливатиме атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу. Це спричинить незначні дощі у більшості областей.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи буде "аномально спекотне літо": в Укргідрометцентрі спростували гучні заяви

Якою буде погода 17 квітня?

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей випадуть незначні дощі, такі умови зумовлюватиме атмосферний фронт. Водночас винятками стануть південно-східні регіони через вплив поля підвищеного тиску.

Південно-західний вітер перед фронтом після його проходження у західних і північних областях переходитиме на північно-західний і нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду,

– ідеться у повідомленні.

Температура повітря у нічні години становитиме від 3 до 8 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. На Закарпатті та південному сході пригріє до 14 – 19 градусів тепла.

Яка погода буде у Києві?

Фахівці попереджають Київ та область про незначні опади у нічні години, вдень здебільшого буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі в області коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень прогнозують від 11 до 16 градусів тепла. У столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а впродовж дня – від 14 до 16 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +14...+16;

Ужгород +16...+18;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +14...+16;

Тернопіль +14...+16;

Чернівці +14...+16;

Хмельницький +14...+16;

Луцьк +12...+14;

Рівне +12...+14;

Житомир +13...+15;

Вінниця +14...+16;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +14...+16;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +17...+19;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +18...+20;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди в Україні на 17 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода невдовзі?