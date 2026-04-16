Дощі випадуть у більшості областей, але місцями – до +20: прогноз погоди на 17 квітня
16 квітня, 15:47
Дощі випадуть у більшості областей, але місцями – до +20: прогноз погоди на 17 квітня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у п'ятницю, 17 квітня, буде хмарною з проясненнями. На погоду впливатиме атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу. Це спричинить незначні дощі у більшості областей.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 17 квітня?

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей випадуть незначні дощі, такі умови зумовлюватиме атмосферний фронт. Водночас винятками стануть південно-східні регіони через вплив поля підвищеного тиску. 

Південно-західний вітер перед фронтом після його проходження у західних і північних областях переходитиме на північно-західний і нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, 
– ідеться у повідомленні.

Температура повітря у нічні години становитиме від 3 до 8 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. На Закарпатті та південному сході пригріє до 14 – 19 градусів тепла.

Яка погода буде у Києві?

Фахівці попереджають Київ та область про незначні опади у нічні години, вдень здебільшого буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі в області коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень прогнозують від 11 до 16 градусів тепла. У столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а впродовж дня – від 14 до 16 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +14...+16;
  • Тернопіль +14...+16;
  • Чернівці +14...+16;
  • Хмельницький +14...+16;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +12...+14;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +14...+16;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +17...+19;
  • Донецьк +18...+20;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +14...+16.


Прогноз погоди в Україні на 17 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода невдовзі?

  • Раніше Іван Семиліт, що до кінця поточного тижня та надалі подекуди можливі опади у вигляді дощу, причиною цього стане циклон, який сформувався над Туреччиною. Заморозки ж поступово відступатимуть.

  • Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що найближчими днями на території України переважатиме відносно тепла погода, без знижень ниже 0 градусів. Подекуди фахівці прогнозують опади у вигляді дощу.

  • Загалом, як попереджали раніше, погода наприкінці тижня та надалі буде дощовою у частині областей України. Температурні максимуми значних змін не зазнають, у нічні години ще може бути прохолодно.