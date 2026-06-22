Спека набирає обертів, але дощі не відступають: як зміниться погода в Україні цього тижня

На початку нового тижня в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 22 червня, лише вдень будуть короткочасні дощі у західних, північних та центральних областях, можлива гроза, град і шквали. Температура повітря вночі становитиме +12...+18 градусів, удень підвищиться до +27...+32 градусів.

У вівторок, 23 червня, вночі дощі пройдуть у північно-західних областях, вдень грозові зливи охоплять більшу частину території країни, за винятком Полісся, Криму та Закарпаття. Подекуди можливі гроза, град та навіть сильні шквали вітру.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, водночас у цей період доби на крайньому півдні місцями пригріє до +21 градуса. Вже удень стовпчики показуватимуть зростуть і показуватимуть +27...+33 градусів.

У середу, 24 червня,вночі грозові дощі пройдуть у південно-східній частині країни, вдень опади очікуються у північних областях, подекуди можливий сильний вітер. Температура повітря вночі буде +12...+18 градусів, удень +26...+31 градусів.

У четвер, 25 червня, короткочасні дощі випадуть у більшості областей, за винятком півдня і крайнього заходу. Температура повітря вночі буде +12…+18 градусів, удень +21…+26 градусів, на півдні і Закарпатті очікується +27…+32 градусів.

У п'ятницю, 26 червня, лише вдень короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі країни, подекуди з грозою і шквалами. Температура повітря вночі буде +11…+17 градусів, удень +21…+26 градусів, на півдні та Закарпатті +26…+31 градусів.

У суботу, 27 червня, очікується малохмарна погода без опадів, на південному сході можливі сильні пориви вітру. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, удень вона становитиме близько +20…+25 градусів.

У неділю, 28 червня, по території країни переважатиме сонячна та суха погода, без істотних опадів. Уночі температура повітря очікується +10...+15 градусів, удень буде +23...+28 градусів, на крайньому заході пригріє до +28...+33 градусів.

Нагадаємо, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт нещодавно повідомляв, що на початку нового робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. Водночас температура повітря подекуди очікується спекотною.