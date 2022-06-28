Спека не спадатиме, але подекуди можливі дощі: прогноз погоди на 29 червня

Погода в Україні у середу, 29 червня, буде й надалі спекотною. Високі температури синоптики обіцяють майже на всій території нашої держави.

Більшу частину доби має бути суха погода, без опадів. Для Півночі та частково Центру України все зміниться ввечері. Там прогнозують короткочасні дощі та грози.

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Спека сягатиме до +35 градусів

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці повідомила, на якій території України варто очікувати на максимальні температури повітря. За її словами, найбільш гаряче буде для мешканців західних областей нашої країни. Тут треба готуватися до +30...+35 градусів тепла.

Загалом максимальна температура повітря коливатиметься в межах +28...+33 градуси.

Трохи нижчі цифри стовпчики термометрів будуть показувати в Сумській, Харківській та Луганській областях. Мовиться про +26...+29 градусів відповідно.

Діденко попереджає, що в ніч на 29 червня локально може линути дощем в кількох регіонах. Мовиться про раптові дощі у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини.

Погода в Києві

Мешканцям столиці синоптики обіцяють спеку. Температура повітря буде коливатися в межах до +30...+33 градуси.

Також невеликий дощ можливий у ніч на 29 червня. Натомість ввечері у середу в Києві прогнозують навіть зливу з грозою. У денні години значні опади навряд чи можливі.

Синоптики прогнозують, що спека в Україні послабне у четвер, 30 червня. Але це не стосується західних областей, там температури залишаться високими. Прохолода прийде на Захід лише з 2 липня.

Прогноз погоди в містах України на 29 червня

Львів – +33...+35

Ужгород – +33...+35

Івано-Франківськ – +32...+34

Тернопіль – +33...+35

Чернівці – +32...+34

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +33...+35

Рівне – +32...+34

Житомир – +30...+32

Вінниця – +30...+32

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +29...+31

Суми – +28...+30

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +29...+31



Погода в Україні 29 червня / Карта Укргідрометцентру