В Україну наближаються спекотні +31, але подекуди – грозові дощі: який прогноз погоди на вихідні

Комфортна літня погода без різких температурних змін переважатиме в Україні найближчими днями. Але у частині регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Яку погоду чекати на вихідних?

Субота, 20 червня

У західних областях можливий туман у нічні і ранкові години, у Карпатах вдень подекуди буде незначний дощ. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, вдень +24…+29 градусів, на Закарпатті пригріє до +31 градуса.

У північних областях переважатиме погода без опадів, лише вдень подекуди можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 градусів.

У центральних областях лише у денний час можливі незначні дощі, вдень буде сухо. Температура повітря протягом ночі становитиме в діапазоні +12...+17 градусів, удень вона підвищиться і буде в межах близько +23...+28 градусів.

У південних областях та Криму переважатиме суха та мінливо хмарна погода. Температура повітря вночі очікується +13...+18 градусів. Удень там прогнозують найбільш спекотні умови, синоптик передбачає зростання до +26...+31 градусів.

У східних областях лише удень можливий незначний короткочасний дощ, який місцями може супроводжуватися грозами. Температура повітря вночі буде +11...+16 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +23...+28 градусів.

Неділя, 21 червня

У західних регіонах уночі можливий туман. Вдень та ввечері на крайньому заході та у Карпатах пройдуть грозові дощі, можливий град та шквали. Температура повітря вночі буде +13...+18 градусів, а вдень пригріє до +27...+32 градусів.

У північних регіонах лише вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, також можлива гроза. Уночі температура повітря становитиме в межах +10...+15 градусів, удень очікується підвищення до +22...+27 градусів.

У центральних регіонах продовж доби очікується спокійна погода, без істотних опадів. У нічні години температура повітря коливатиметься в діапазоні +12...+17 градусів, натомість удень вона вже зросте до близько +23...+28 градусів.

У південних регіонах та Криму також утримається здебільшого сонячна погода, без опадів. Уночі температура повітря становитиме в діапазоні +15...+20 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +26...+31 градусів.

У східних регіонах погода буде мінливо хмарною, проте вночі буде сухо. Лише вдень місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, удень буде +21…+26 градусів.

Таким чином загалом наприкінці поточного тижня на території України переважатиме тепла літня погода. Опади поступово втрачатимуть інтенсивність, хоча в окремих регіонах подекуди ще можливі короткочасні дощі.