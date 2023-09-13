В Україні різко зміниться погода: чого чекати вже найближчими днями

У середу на території нашої держави очікується переважно суха й тепла погода. Втім, уже з четверга до України повертаються дощі.

Приготуйте свої парасольки та перегляньте правила безпеки. Де чекати опадів та грози, спрогнозували в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

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Будуть дощі, грози та похолодання

За прогнозом синоптиків, 13 вересня в Україні переважатиме суха та тепла погода. Очікувалося, що вночі стовпчики термометрів сягнуть +8...+13 градусів, на узбережжі морів до +17.

Цікаво, що вдень ще пригріє до +23...+28, на Заході навіть +29...+31. Лише на Сході дещо прохолодніше. Зокрема, +19...+24 градуси.

14 вересня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, короткочасні дощі з грозами. Вночі +10...+18, вдень +23...29, у західних та східних областях +20...25 градусів. 15 вересня короткочасні дощі, місцями грози, у західних, вдень і в більшості північних та центральних областей без опадів. Вночі 13 – 19, вдень зниження до 18 –24 градусів, лише на Півдні +25...+28,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 14 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за попередніми прогнозами на картах, 16 серпня, ймовірно, буде вже без дощу. Втім, і без значної спеки. Переважно лише до +24 градусів. До речі, вночі у частині областей уже +9.