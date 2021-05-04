До +24 градусів і грози: якою буде погода в Україні протягом тижня

Найближчими днями в Україну прийде справжня весна. Протягом тижня синоптики прогнозують потепління та грози.

Температурні стовпчики на Півдні та Сході вперше за два місяці дотягнуться до +24. Трішки прохолодніше буде на Заході, Півночі й у Центрі. Щоправда, посеред тижня знову на кілька днів похолодає.

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Варто зазначити, що минулої ночі, 4 травня, очікували на невеликі заморозки на ґрунті.

Погода в Україні протягом тижня

Метеорологи повідомляють, що 5 травня по всій території України буде тепла та сонячна погода. Лише у Волинській, Львівській і Закарпатській областях передбачають дощі та грози.

Температура повітря у всіх регіонах коливатиметься від +15 до +20 градусів.

Погода в Україні 5 травня / Дані Укргідрометцентру

В Україні у четвер, 6 травня, грози пройдуть у центральній частині. На Заході, Сході та Півночі світитиме сонце.

Однак у західних областях буде суттєво холодніше, ніж у східних. Стовпчики термометрів показуватимуть +12...+16 градусів і +17...+22 градусів, відповідно. На решті території +15...+18 градусів.

Погода в Україні 6 травня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 7 травня, в більшості регіонів синоптики прогнозують грози, лише у деяких східних – сонячно.

У порівнянні з попереднім днем температура повітря підніметься. Подекуди позначки на термометрах досягнуть 23 градусів тепла.

Погода в Україні 7 травня / Дані Укргідрометцентру

Наприкінці тижня, 8 травня, усі області України накриють грози. У західних областях температури становитиме +11...+14 градусів.

Дещо тепліше буде у Центрі – +12...+16 градусів. Водночас на Сході та Півночі варто очікувати +17...+22 градуси.

Погода в Україні 8 травня / Дані Укргідрометцентру

Справжнє тепло в Україні

Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що суттєвого тепла українцям варто очікувати вже з наступного тижня.

З наступного понеділка, 10 травня, увірветься до нас вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20...+25 градусів і навіть вище,

– додала синоптикиня.

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