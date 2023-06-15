Подекуди варто очікувати на зливи під гуркіт грому: прогноз погоди на 16 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 16 червня, обіцяє забрати із багатьох областей опади, що лили ще напередодні. Однак подекуди вони натомість посиляться.
Так, на зливи варто очікувати українцям у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Ба більше, разом з тим й в інших західних областях синоптики прогнозують грози.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Однак Захід – не єдиний регіон, де прогнозуються опади. Невеликий дощ може падати також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. На решті території держави буде сухо.
Щодо температури повітря, то 16 червня найхолодніше буде також на Заході. Там день розпочинатиметься подекуди з +18, а максимально стовпчики термометрів піднімуться до +25.
Трішки тепліше у п'ятницю буде на Сході України. Там варто на термометрах очікувати показники від +22 до +27.
Натомість на Півночі та Півдні, а також у центральних областях держави українців с самого ранку за вікном очікуватимуть +24. Також у цих регіонах подекуди температура повітря протягом дня підійметься найвище – до +28.
Температура у найбільших містах України
Київ – +26...+28
Ужгород – +18...+20
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +19...+21
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +22...+24
Харків – +25...+27