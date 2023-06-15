Подекуди варто очікувати на зливи під гуркіт грому: прогноз погоди на 16 червня

Погода в Україні у п'ятницю, 16 червня, обіцяє забрати із багатьох областей опади, що лили ще напередодні. Однак подекуди вони натомість посиляться.

Так, на зливи варто очікувати українцям у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Ба більше, разом з тим й в інших західних областях синоптики прогнозують грози.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Однак Захід – не єдиний регіон, де прогнозуються опади. Невеликий дощ може падати також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. На решті території держави буде сухо.

Щодо температури повітря, то 16 червня найхолодніше буде також на Заході. Там день розпочинатиметься подекуди з +18, а максимально стовпчики термометрів піднімуться до +25.

Трішки тепліше у п'ятницю буде на Сході України. Там варто на термометрах очікувати показники від +22 до +27.

Натомість на Півночі та Півдні, а також у центральних областях держави українців с самого ранку за вікном очікуватимуть +24. Також у цих регіонах подекуди температура повітря протягом дня підійметься найвище – до +28.

Температура у найбільших містах України

Київ – +26...+28

Ужгород – +18...+20

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +19...+21

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +22...+24

Харків – +25...+27



Погода в Україні 16 червня / Карта Укргідрометцентру