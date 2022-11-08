В Україні сильно й різко похолодає: коли готуватися до погіршення погоди

В Україну з наступного тижня, 14 жовтня, прийде сильне похолодання. Подекуди температура повітря опуститься до -5 градусів і навіть випаде сніг з дощем.

Похолодання прийде в усі регіони України. Просто подекуди воно буде не таким сильним.

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Морози й сніг: де найбільше похолодає

У західних областях всередині тижня температура повітря опуститься до +5 градусів, а вночі до -2 градусів. При цьому небо буде доволі ясним. До кінця тижня, зокрема в неділю, 20 листопада, стовпчики термометрів підіймуться до +11 градусів, але зате почнеться дощ.

У Києві похолодання буде сильнішим. 17 листопада температура повітря вдень опуститься до 0 градусів, а вночі – до -3 градусів. 18 – 19 листопада подекуди можливий сніг з дощем.

Найхолодніше буде на Сході України. Там синоптики прогнозують до -3 градусів вдень та -5 градусів вночі. Морози пануватимуть майже весь тиждень, крім понеділка, 14 листопада. У середу в регіоні можливий сніг.

За даними синоптичного ресурсу, в останні дні листопада стовпчики термометрів у східних областях опустяться до -10 градусів. У першій декаді грудня вночі можуть вдарити морози до -18 градусів.

У південних областях традиційно буде тепліше. Мінімально температура повітря опуститься до +5 градусів й лише на один день – 16 листопада. Після того повітря почне прогріватися і вже 19 листопада світитиме сонце, а термометри покажуть +14 градусів.