На Україну насувається різке потепління з дощами

В Україні найближчими днями температурний фон буде значно вищим за норму. Пік потепління синоптики обіцяють на вихідних, 17 – 18 грудня.

В Україні буде аномальне тепло

У суботу та неділю в Україну надходитиме тепле і вологе повітря з південного заходу. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

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Очікується аномально тепла та дощова погода,

– повідомив синоптик.

Повітря почне прогріватися ще у п'ятницю, 16 грудня. У цей день буде нестійка погода з дощами. Стовпчики термометрів покажуть 0...+5 градусів, а на Півдні – +6...+11 градусів.

На вихідних Кібальчич обіцяє в Україні +6…+11 градусів, а у південних областях до +15 градусів. Вітер буде переважно південного напрямку. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Потепліє не всюди

Аномальне тепло не завітає у західні області України. За даними Укргідрометцентру, 17 грудня температура повітря в цій частині нашої країни становитиме -1...+1 градусів. На Закарпатті буде тепліше – +3...+5 градусів.

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У неділю на Заході похолодає ще більше. Стовпчики термометрів опустяться до -7...-5 градусів. На Закарпатті плюсової температури повітря вже також не буде.

Яка буде зима в Україні

Синоптики обіцяють, що ця зима не буде критично холодною. Керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що в Україні є тенденція до потепління, тому і зими з року в рік стають все теплішими. Цьогорічна зима також обіцяє бути на кілька градусів теплішою.

Однак варто зауважити, що морози і сніги в зимову пору нікуди не дінуться. Будуть дні, коли температура повітря опускатиметься до -20 градусів. Але це – поодинокі випадки, які не триватимуть довго.

Народні синоптики також прогнозують теплу зиму. Вона, мовляв, взагалі більше нагадуватиме осінь через значну кількість рясних дощів.