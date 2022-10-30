Затяжні дощі й різке зниження температури: де в Україні зіпсується погода
Джерело:Gismeteo
Суха й тепла осінь в Україні вже невдовзі перерветься на холодну й дощову. Синоптики попередили українців про різку зміну погоди.
У західних областях похолодання прийде з 2 листопада. До того в регіоні пануватиме тепла погода, адже температура повітря становитиме +17 градусів.
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Коли й де прийде похолодання
З 2 листопада стовпчики термометрів почнуть опускатися все нижче. До кінця тижня, тобто 6 листопада, температура становитиме +7 градусів. Небо затягнеться хмарами й падатиме дощ. Мокра погода затримається до 8 листопада, а мряка – ще на довше.
Після похолодання на Захід України ще на кілька днів завітає тепліша погода, однак повітря вже не буде таким теплим, як на початку місяця. Максимально стовпчики термометрів покажуть +15 градусів.
У центральних регіонах буде ще холодніше. Дощі почнуться з 2 листопада, а температура повітря опуститься до +6 градусів. Така неприємна погода пануватиме кілька днів.
Водночас на Півдні України суттєвого похолодання взагалі не прогнозують. Стовпчики термометрів опустяться лише на кілька градусів і нижче +10 градусів не буде. Опади можливі 7 – 8 листопада.Зверніть увагу! Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін попереджав, що після 7 – 8 листопада теплих періодів і підняття температури в Україні вже не буде. Погода зміниться вже на холодну.