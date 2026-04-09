Синоптик розкрив, чи чекати сильного вітру та туману в Україні найближчими днями

В Україні найближчими днями не очікується сильного посилення вітру, попри вплив циклону. Фахівці прогнозують помірні показники швидкості повітряних потоків.

Водночас у деяких регіонах можливе утворення туманів, які є типовими для весняного періоду. Про це розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу.

Чи будуть незабаром вітер та тумани?

Найближчими днями погодні умови в Україні залишатимуться відносно стабільними. За словами синоптика, швидкість вітру коливатиметься в межах 5 – 10 метрів за секунду, і суттєвого посилення наразі не прогнозується. Семиліт пояснює це відсутністю різкого перепаду атмосферного тиску.

Зберігатиметься в межах 5 – 10 метрів за секунду, оскільки немає як таких градієнтів тиску інтенсивних у нас, цей циклон розтягнутий, тому поривів вітру ми поки не очікуємо,

– каже він.

Водночас фахівець Українського гідрометцентру попереджає про інше атмосферне явище – тумани. За оновленим прогнозом, у найближчі три доби вони можуть спостерігатися подекуди в різних регіонах країни.

Метеоролог наголошує, що туман є типовим явищем для весни, адже це перехідний сезон із нестійкими погодними умовами. Він виникає через поєднання вологості повітря та температурних коливань, особливо вночі та вранці. Водночас Семиліт підкреслює, що прогнозувати появу туманів на тривалий період складно. Найбільш точні дані щодо таких явищ доступні лише на короткострокову перспективу – до трьох діб.

За попередніми оцінками, тумани можуть періодично повторюватися і надалі, однак точні дати їхнього виникнення визначатимуться вже за поточними погодними умовами.

Якої погоди очікувати найближчими днями?