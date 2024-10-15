У одному регіоні України будуть сильні заморозки: прогноз погоди на 16 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в середу, 16 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують дощі та сильні заморозки.
В Укргідрометцентрі розповіли, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
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Якою буде погода в регіонах України
Невеликий, на крайньому Півдні країни помірний дощ, в західних областях – без опадів,
– розповіли синоптики.
Також попередили, що вночі на Заході України будуть сильні заморозки у повітрі – від 0 до 3 градусів морозу. У решті областей протягом дня буде тепліше – 3 – 8 градусів тепла, на узбережжі морів – до 10 градусів.
Вдень у більшості областей буде 8 – 13 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та на Півдні країни – до 16 градусів тепла, найхолодніше – на високогір'ї Карпат вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла.
У Київській області хмарно з проясненнями, вночі місцями буде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, температура вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень – 8 – 13 градусів.
У Києву вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень – орієнтовно 10 градусів.
Якою буде погода в містах України
Київ – +9...+11
Ужгород – +13...+15
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10..+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10...+12
Рівне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Вінниця – +12...+14
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +8...+10
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+13
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
Прогноз погоди в Україні 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру