Коли та в яких регіонах незабаром чекати потепління
- З 22 січня в Україні почнуть впливати атмосферні фронти, що призведе до послаблення морозів.
- Після 25 січня плюсові температури можливі в південних регіонах і на Закарпатті, тоді як в інших областях залишаться менш інтенсивні морози.
В Україні все ще протримаються морози. Однак уже з 22 – 23 січня погода почне змінюватися в окремих регіонах.
Водночас значного потепління синоптики поки не прогнозують. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу, передає 24 Канал.
Дивіться також На Європу суне хвиля сибірських морозів: погода в лютому може різко змінитися
Наскільки стане тепліше в Україні?
За словами Наталії Птухи, з 22 січня на погоду в Україні почнуть впливати атмосферні фронти, насамперед на Правобережжі. Через це з 23 січня у західних областях і на південному сході можливий невеликий сніг.
І за рахунок цього ми вже бачимо, що трохи зміни в атмосфері будуть відбуватися. І певні такі підвищення температури,
– пояснила Птуха.
Також вона наголосила, що йдеться не про справжнє тепло, а про послаблення морозів. Після 23 січня у північних регіонах нічна температура підвищиться з нинішніх 12 – 17 градусів морозу до 5 – 11 градусів морозу.
Удень прогнозують від 1 до 7 градусів нижче нуля. Як зазначила Птуха, для зими така температура вважається "досить помірною і комфортною".
За словами синоптикині, на півдні та Закарпатті після 23 січня в денні години повітря може прогрітися до 3 градусів тепла. Водночас у більшості областей в Україні плюсову температуру поки не варто очікувати.
Після 25 січня плюсові значення можливі переважно в південних регіонах і на Закарпатті. Решта областей, за даними Птухи, залишатимуться з мінусовими, але вже менш інтенсивними температурами.
Яку погоду очікувати найближчим часом?
Раніше повідомлялось, що на тиждень з 19 по 25 січня в Україні прогнозують зниження температури до 22 градусів морозу. Подекуди можливий слабкий сніг і ожеледиця на дорогах.
Синоптики прогнозували, що найхолодніше буде на півночі та заході країни. За словами Птухи, морозна погода збережеться щонайменше до кінця січня.