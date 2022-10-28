Вище за норму: де в Україні найближчим часом обіцяють потепління до +21 градуса

В Україну надійде тепле вологе повітря атлантичного походження. То ж останні дні жовтня виявляться теплішими за середню кліматичну норму.

На скільки прогріється повітря в Україні

Такий позитивний прогноз дав синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що у третій декаді жовтня на значній території України встановилася тепла та волога погода.

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То ж температура повітря до кінця жовтня буде на 4 – 6 градусів вищою за норму. Найтеплішу погоду синоптик обіцяє у південних та західних областях.

Слабковиражені атмосферні фронти у суботу та неділю стануть причиною невеликих короткочасних дощів у більшості областей України. Ймовірні також місцями ранкові та нічні тумани,

– розповів Кібальчич.

Прогноз погоди на суботу, 29 жовтня

У західних та південних областях буде хмарно з проясненнями. Температура повітря прогріється до +16...+21 градусів. На Півночі України можливий невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть +12...+17 градусів.

У центральних областях буде сухо. Невеликий дощ можливий лише ближче до вечора. Повітря прогріється до +13...+18 градусів, а вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

На Сході стовпчики термометрів покажуть +10...+15 градусів. Дощ можливий лише на Харківщині.

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Прогноз погоди на неділю, 30 жовтня

На Заході обіцяють дрібний дощ, а на Прикарпатті – помірний. Стовпчики термометрів опустяться до +13...+18 градусів. На Півночі дощу не буде, але повітря прогнозують холодніше – +10...+15 градусів.

У Центрі України погода буде така сама, як і в суботу. Водночас на Півдні прогнозують +14...+19 градусів. У східних областях стовпчики термометрів покажуть +7...+12 градусів.