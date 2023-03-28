Сніг зміниться невеликими дощами: якою буде погода в Україні 29 березня

Погода в Україні у середу, 29 березня, не поверне українцям те весняне тепло, до якого уже встигли звикнути. Ба більше, цього дня похолодання прийде також на Схід та Південь нашої держави.

Однак на відміну від попереднього дня, 29 березня сніжитиме лише у чотирьох областях нашої держави. Синоптики очікують невеликий мокрий сніг у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Натомість в інших областях істотних опадів не прогнозують.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України 29 березня температура за вікном буде такою ж, як і попереднього дня. Синоптики прогнозують, що коливатиметься вона в межах від +1 до +4. До того ж буде "приправлена" поривами вітру від 7 до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер. Натомість істотні опади та сильна хмарність не очікуються.

Щодо Півночі, то там у середу найхолодніше буде на Київщині, де мінімально стовпчик термометра опуститься до 0. Максимально ж на Півночі українцям варто очікувати на температуру до +4. Окрім неістотних опадів синоптики також обіцяють у цій частині нашої держави хмарне небо.

На Сході України буде дещо тепліше, однак стовпчики термометрів суттєво опустяться у порівнянні з попереднім днем. Так, температура там коливатиметься від +3 до +7. При цьому очікуються хмарна погода та невеликий дощ.

На Півдні ж 29 березня, як і на Сході, обіцяють від +3 до +7. Середа там пройде без істотних опадів, а небо буде хмарним з проясненнями. Варто зазначити, що пориви вітру в межах 7–12 метрів за секунду синоптики прогнозують не лише на Заході України, а й майже по всій її території. Однак вони можуть бути і сильнішими.

29 березня вночі та вранці в Україні, крім Сходу, пориви вітру 15–20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Погода в найбільших містах України

Київ – 0…+2

Ужгород – +5...+7

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – +2...+4

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6



Погода в Україні 29 березня / Карта Укргідрометцентру