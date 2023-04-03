Подекуди дощі переростуть у грози: якою буде погода 4 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у вівторок, 4 квітня, обіцяє опади по всій території України. І якщо у порівнянні з попереднім днем вони подекуди ослабнуть, то у Запорізькій та Херсонській областях пройдуть грози.
Інші області у вівторок без опадів також не залишаться. Подекуди вони будуть у вигляді невеликих дощів, а подекуди падатиме мокрий сніг.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Температура повітря також не всюди обіцяє повернутися до теплої та по-справжньому весняної. Так, на Заході України, де переважно й падатиме 4 квітня сніг, буде найхолодніше. Стовпчики термометра протягом дня коливатимуться від +2 до +5.
Натомість на Півночі українцям слід очікувати від +6 до +14 за вікном. Також у цій частині держави не буде снігопадів, а прогнозують лише невеликі дощі.
Щодо Сходу України, то там буде тепліше, ніж попереднього дня. Синоптики передбачають коливання температури повітря в межах від +11 до +14. При цьому опади істотними не будуть, а пориви вітру сягатимуть до 10 метрів за секунду.
На Півдні 4 квітня буде найтепліше, там за вікном слід очікувати від +9 до аж +19. Однак при цьому вітер буде найсильнішим в межах України, до 12 метрів за секунду. Також саме на Півдні дощі будуть дещо сильнішими й подекуди переростатимуть у грози.
Погода у найбільших містах України
Київ – +6…+8
Ужгород – +3…+5
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +5...+7
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +10...+12
Суми – +12...+14
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +12...+14