Українців попередили про небезпеку: у низці областей погіршиться погода
- У кількох областях України прогнозується погіршення погоди з туманом та ожеледицею, оголошено I рівень небезпечності.
- А в окремих регіонах є загроза підтоплень через підвищення рівня води до 2 березня.
У кількох областях Україні у суботу, 28 лютого, погіршиться погода. Оголошено I рівень небезпечності через низку небезпечних метеоявищ.
24 Канал зібрав дані обласних гідрометцентрів, які попередили про погіршення погоди.
Де в Україні погіршиться погода?
Синоптики Укргідрометцентру попередили, що у більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди буде туман. Окрім того, на дорогах усюди, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця.
Зокрема, погіршиться погода через ожеледицю й туман на Харківщині. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.
Мешканців Чернігівщини та Сумщини теж попередили про туман вночі та вранці та ожеледицю. Такі погодні умови збережуться й впродовж 1 – 2 березня.
Протягом доби 28 лютого по Рівненській області теж діятиме 1 рівень небезпечності через ожеледицю на окремих ділянках доріг. До того ж очікується вітер південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
На Прикарпатті через туман видимість становитиме 600 – 900 метрів. На дорогах теж очікується ожеледиця.
А от на Тернопільщині, хоч туману й не прогнозують, але 1 рівень небезпечності таки оголосили. Знову ж таки причиною стала ожеледиця.
Зверніть увагу! І рівень небезпеки до 2 березня оголошено у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там очікується підвищення рівня води.
Погода в Україні: останні новини
Березень в Україні прогнозують переважно теплим. За попередніми даними, температура повітря буде у межах норми, а у частині областей – навіть і вища.
Водночас найближчими днями температура вночі може знизитися до -12 у східних областях та Карпатах. Опади не прогнозуються ніде по країні.