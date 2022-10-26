В Україну прийшло останнє бабине літо: на скільки затримається тепло

В Україну знову завітало бабине літо. На жаль, на цей раз воно буде вже останнім. То ж українцям варто сповна насолодитися потеплінням.

Скільки триватиме бабине літо

Увесь жовтень в Україні переважно панувала суха й сонячна погода. До кінця місяця тепло знову накриє територію нашої країни, пише 24 канал.

Цікаво Це страшенне потепління, – синоптик розповів, на скільки в Україні зросла температура повітря

Прогнозом погоди потішив народний синоптик Станіслав Щедрін. Він розповів ТСН, що з 26 жовтня Україну знову накриє бабине літо. Температура повітря прогріється до +14…+19 градусів. Триватиме потепління до 4 – 6 листопада.

Це вже буде остання хвиля тепла, а потім, скоріш за все, різко похолодає, задощить та навіть засніжить,

– зазначив Щедрін.

Синоптичний ресурс Gismeteo прогнозує в Одесі +20 градусів. До такої позначки стовпчики термометрів підіймуться у неділю, 30 жовтня.

До речі, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що у жовтні температура повітря в Україні била рекорди. Вона була вищою, аніж у попередні роки.

На яку погоду українцям чекати взимку

За словами Кульбіди, українцям не варто боятися сильних морозів. Погода в Україні з кожним роком стає все теплішою, те саме стосується і зими. Сильні морози можливі, але вони триватимуть всього лиш кілька днів.

Найнижче температура повітря може опуститися до -25 градусів. Такі морози обіцяють у східних областях.