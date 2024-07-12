"Пекло" до +40 градусів: в Україну прийшов потужний сухий антициклон

Найближчими днями в Україні зберігатиметься аномальна спека до +40 – 42 градусів. Причиною такої погоди є потужний антициклон.

У п'ятницю, 12 липня, в південних регіонах України очікується температура від +37 до +42 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, спека в Україні поки що триває, та ще й набирає обертів.

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Аномальна спека в Україні

У більшості областей термометри показуватимуть від +35 до +40 градусів. Навіть у західних областях і прикордонних районах Сумщини й Харківщини вируватиме спека від +31 до +34 градусів.

У Києві 12 липня також передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34 – +36 градусів.

Вітер завтра буде східних напрямків, невеликий або помірний, в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15 – 20 метрів за секунду. Якісь істотні дощі в Україні 12 липня – навряд, хіба на Волині подекуди бризне дощиком.

– написала синоптикиня Діденко.

За її словами, потужний антициклон блокує надходження вологи та прохолоди з Атлантики. Водночас можна сподіватись на поступове послаблення спеки з 20 липня.

Південь України втримуватиме розпечене повітря із надзвичайною спекою найдовше,

– додала Діденко.

Пікові дні спеки – з 13 по 16 липня.

Українцям також нагадали про необхідність дотримання заходів безпеки під час спеки: пити достатньо води, використовувати змочені хустинки, уникати прямих сонячних променів, носити головні убори та одяг з натуральних тканин.