Пекельна спека повернеться: синоптики прогнозують аж до +39 градусів

Літо характерне високою температурою, втім, після тижня пекельної спеки українці були раді похолоданню. Однак вже з наступного тижня слід знову очікувати, що позначки температурних градусників підіймуться.

Повернення спекотної погоди прогнозують практично до всіх регіонів України, крім Харкова та Одеси – там різких перепадів не передбачається. Якщо вірити прогнозу погоди, то в деяких містах температура буде вище +35 градусів і досягне аж +38.

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Де синоптики прогнозують повернення спеки

Київ

18 липня у Києві спостерігатиметься температура повітря +33 градусів, а 23 липня – вже +36. Загалом сонячна погода та мінімальна кількість опадів супроводжуватимуть жителів столиці до кінця місяця.

Дніпро

+33 градусів слід чекати у Дніпрі вже 15 липня, а 23 липня досягне рекордних +39 градусів. Після такого стрибка температура знизиться і буде помірнішою, але опадів синоптики не прогнозують.

Львів

Пік температурних показників у Львові також припадає на 23 липня – +38 градусів. У наступні дні місяця погода стабілізується та буде менш спекотною, з невеликою кількістю опадів.

Ужгород

Увесь липень в Ужгороді буде спекотним, але найбільш гарячі дні 22 та 23 липня, коли температура повітря вдень досягне +38 градусів.

Миколаїв

Тут весь тиждень із 18 до 26 липня прогнозують температуру близько +36 градусів, а 23 липня вона підвищиться до +38.

Прогноз погоди в містах України на 9 липня

Погода в Україні у суботу буде з сильними дощами та навіть грозами в більшості областей. Негода омине Крим, Дніпропетровщину, Харківщину, Донеччину та Луганщину. На Півдні дощитиме переважно вдень, а у решті регіонів – як в денну пору, так і вночі.

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +31..+33

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +23...+25

Суми – +27..+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 9 липня / Карта Укргідрометцентру