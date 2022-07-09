Пекельна спека повернеться: синоптики прогнозують аж до +39 градусів
Джерело:HB
Літо характерне високою температурою, втім, після тижня пекельної спеки українці були раді похолоданню. Однак вже з наступного тижня слід знову очікувати, що позначки температурних градусників підіймуться.
Повернення спекотної погоди прогнозують практично до всіх регіонів України, крім Харкова та Одеси – там різких перепадів не передбачається. Якщо вірити прогнозу погоди, то в деяких містах температура буде вище +35 градусів і досягне аж +38.
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Де синоптики прогнозують повернення спеки
Київ
18 липня у Києві спостерігатиметься температура повітря +33 градусів, а 23 липня – вже +36. Загалом сонячна погода та мінімальна кількість опадів супроводжуватимуть жителів столиці до кінця місяця.
Дніпро
+33 градусів слід чекати у Дніпрі вже 15 липня, а 23 липня досягне рекордних +39 градусів. Після такого стрибка температура знизиться і буде помірнішою, але опадів синоптики не прогнозують.
Львів
Пік температурних показників у Львові також припадає на 23 липня – +38 градусів. У наступні дні місяця погода стабілізується та буде менш спекотною, з невеликою кількістю опадів.
Ужгород
Увесь липень в Ужгороді буде спекотним, але найбільш гарячі дні 22 та 23 липня, коли температура повітря вдень досягне +38 градусів.
Миколаїв
Тут весь тиждень із 18 до 26 липня прогнозують температуру близько +36 градусів, а 23 липня вона підвищиться до +38.
Прогноз погоди в містах України на 9 липня
Погода в Україні у суботу буде з сильними дощами та навіть грозами в більшості областей. Негода омине Крим, Дніпропетровщину, Харківщину, Донеччину та Луганщину. На Півдні дощитиме переважно вдень, а у решті регіонів – як в денну пору, так і вночі.
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +21...+23
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +22...+24
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +28...+30
- Миколаїв – +30...+32
- Херсон – +31..+33
- Сімферополь – +29...+31
- Кропивницький – +26...+28
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +23...+25
- Суми – +27..+29
- Полтава – +29...+31
- Дніпро – +31...+33
- Запоріжжя – +31...+33
- Донецьк – +31...+33
- Луганськ – +32...+34
- Харків – +31...+33
- Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 9 липня / Карта Укргідрометцентру