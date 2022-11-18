По всій країні сніжитиме, а у Києві – хуртовини: прогноз погоди на 19 листопада

Погода в Україні у суботу, 19 листопада, буде морозною та сніговою. Синоптики попереджають про ожеледицю, сильний вітер та навіть хуртовини.

Найхолодніше – на Заході. Температура повітря тут сягатиме -2...-5 градусів. Вночі – ще нижче. Крім того, йтиме помірний сніг.

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Мокрий сніг – майже по всій країні

У північних, центральних, східних областях також падатиме сніг. При цьому вночі опади будуть значні. синоптики попереджають, що місцями – налипання мокрого снігу та ожеледь. Втім, температура повітря сягатиме й плюсів – -2...+3.

У Києві найближчої ночі та вранці очікується сніг, мокрий сніг, ожеледиця, попереджають про сильний вітер та навіть хуртовини у столиці.

Вітер переважно північно-західний – 7 – 12 метрів за секунду. Однак у східних та південно-східних областях можуть бути пориви і до 15 – 20.

На Півдні – тепліше

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що температура повітря продемонструє неймовірний контраст – від +15...+17 градусів на крайньому Півдні та в Приазов'ї до -5 градусів на Заході.

На Півдні – справді тепліше. Замість снігу прогнозують дощі.

Прогноз погоди у містах України 18 листопада

Ужгород – -4...+2

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – -4...-5

Тернопіль – -4...-2

Чернівці – -2...-4

Хмельницький – -3...-12

Луцьк – -5...-2

Рівне – -4...-2

Житомир – -4...-1

Вінниця – -2...+1

Одеса – +5...+12

Миколаїв – +5...+12

Херсон – +6...+12

Сімферополь – +5...+14

Кропивницький – 0...+9

Черкаси – -2...+3

Чернігів – -3...0

Суми – -3...0

Полтава – -2...+4

Дніпро – 0...+10

Запоріжжя – +6...+12

Донецьк – -2...+9

Луганськ – -2...+8

Харків – -3...+5

Київ – -3...0



Погода 19 листопада / Карта Укргідрометцентру