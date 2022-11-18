По всій країні сніжитиме, а у Києві – хуртовини: прогноз погоди на 19 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 19 листопада, буде морозною та сніговою. Синоптики попереджають про ожеледицю, сильний вітер та навіть хуртовини.
Найхолодніше – на Заході. Температура повітря тут сягатиме -2...-5 градусів. Вночі – ще нижче. Крім того, йтиме помірний сніг.
До речі Після снігів і морозів в Україні ще буде потепління: коли чекати
Мокрий сніг – майже по всій країні
У північних, центральних, східних областях також падатиме сніг. При цьому вночі опади будуть значні. синоптики попереджають, що місцями – налипання мокрого снігу та ожеледь. Втім, температура повітря сягатиме й плюсів – -2...+3.
У Києві найближчої ночі та вранці очікується сніг, мокрий сніг, ожеледиця, попереджають про сильний вітер та навіть хуртовини у столиці.
Вітер переважно північно-західний – 7 – 12 метрів за секунду. Однак у східних та південно-східних областях можуть бути пориви і до 15 – 20.
На Півдні – тепліше
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що температура повітря продемонструє неймовірний контраст – від +15...+17 градусів на крайньому Півдні та в Приазов'ї до -5 градусів на Заході.
На Півдні – справді тепліше. Замість снігу прогнозують дощі.
Прогноз погоди у містах України 18 листопада
Ужгород – -4...+2
Львів – -4...-2
Івано-Франківськ – -4...-5
Тернопіль – -4...-2
Чернівці – -2...-4
Хмельницький – -3...-12
Луцьк – -5...-2
Рівне – -4...-2
Житомир – -4...-1
Вінниця – -2...+1
Одеса – +5...+12
Миколаїв – +5...+12
Херсон – +6...+12
Сімферополь – +5...+14
Кропивницький – 0...+9
Черкаси – -2...+3
Чернігів – -3...0
Суми – -3...0
Полтава – -2...+4
Дніпро – 0...+10
Запоріжжя – +6...+12
Донецьк – -2...+9
Луганськ – -2...+8
Харків – -3...+5
Київ – -3...0
Погода 19 листопада / Карта Укргідрометцентру