В Україні з 30 листопада по 6 грудня переважатиме суха погода з дефіцитом опадів. Північний антициклон зумовить нічні морози до -16 градусів, а на дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Докладніше про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

Чого чекати від погоди в перший тиждень грудня?

Погодну ситуацію найближчими днями формуватиме стійка область підвищеного атмосферного тиску північного походження. Через це температурний фон очікується помітно нижчим за сезонну норму, особливо в західних і південно-західних областях.

Переважатиме вітер північного та північно-східного напрямків помірної сили. В окремі дні ймовірне утворення туманів із памороззю, що погіршуватиме видимість на автошляхах.



Прогноз погоди на тиждень / Скриншот

Початок грудня зустріне тріскучим холодом

У понеділок, 30 листопада, по всій країні встановиться малохмарна погода без опадів. Вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, а на заході коливатиметься в межах 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів покажуть -5…-10 градусів, на заході опустяться до -11…-16 градусів, а вдень очікується -2…-7 градусів, крім Закарпаття та Криму, де буде близько 0 градусів.

У вівторок, 1 грудня, сухий і морозний характер погоди повністю збережеться. На дорогах західної частини України залишатиметься слизько через ожеледицю.

Температурні показники залишаться аналогічними попередній добі: до -16 градусів уночі в західних областях та -2…-7 градусів удень на більшій частині території країни.

Послаблення морозів у середині тижня

У середу, 2 грудня, істотних опадів синоптики не прогнозують завдяки збереженню антициклонального впливу. Вночі та вранці місцями утворяться тумани та випаде паморозь.

Температура вночі коливатиметься від -4 до -9 градусів, на Заході -9…-14 градусів, а вдень повітря прогріється до -4…+1 градуса, у Криму до +4 градусів.

У четвер, 3 грудня, небо затягне хмарами, проте погода залишиться переважно сухою. Вітер змінних напрямків становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

У нічні години очікується -3…-8 градусів, у західних областях -9…-12 градусів, а в денні години термометри зафіксують -3…+2 градусів, у Криму до +6 градусів.

Опади наприкінці тижня зачеплять окремі регіони

У п'ятницю, 4 грудня, сухий режим збережеться в більшості регіонів, проте на крайньому заході та в Криму малоактивні фронти принесуть мокрий сніг і дощ.

Удень вітер зміниться на північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Нічна температура складе -3…-8 градусів, а денна становитиме близько -3…+2 градусів.

У суботу, 5 грудня, невеликі опади змішаної фази поширяться на південні, центральні та західні області, тоді як решта території залишиться сухою.

Стовпчики термометрів уночі покажуть -3…-8 градусів, подекуди до -10 градусів, а вдень коливатимуться в межах -4…+1 градуса.

У неділю, 6 грудня, дощі зі снігом пройдуть лише на півдні, а на решті території опади припиняться. Температура повітря вночі становитиме -3…-8 градусів, місцями до -10 градусів, удень -4…+1 градуса, а в Криму протягом доби очікується -1…+4 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що останній тиждень листопада приніс в Україну значне зниження температури повітря та перші відчутні снігопади.