Мокрий сніг та невеликий дощ: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

У п'ятницю, 17 лютого, погода в Україні буде доволі мінливою. В більшості областей прогнозують мокрий сніг, а подекуди – морози.

Синоптики кажуть, що день буде хмарним. Однак істотних опадів не передбачають.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В західних областях слід очікувати невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер пануватиме південно-східний з переходом на західний, 5-10 метрів за секунду.

Натомість в Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах може з'явитися ожеледиця.

Температура на Лівобережжі вночі опуститься до 5-10 градусів морозу, у східних областях – аж до 14 градусів морозу.

На решті території температура вночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень повітря прогріється до 1-6 градусів тепла. А у південній частині, Львівській та Волинській областях очікують 3-8 градусів тепла.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня дала прогноз погоди на 17 лютого. За її словами, цей день принесе мокрий сніг на південний схід, на Донеччину, Запоріжжя. Крім цього, мокрий сніг ввечері пройде місцями і в північних областях.

Водночас у західній частині країни слід очікувати дощі. У центральних областях, більшості східних та в південній частині України – без опадів. У Києві 17-го лютого місцями випаде мокрий сніг, а подекуди – дощ. Протягом дня температура повітря становитиме близько 2 градусів тепла.

Діденко каже, що надалі в Україні переважатиме волога погода.

Погода у містах України

Київ – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +3...+5

Чернігів – -1...+1

Суми – -3...-1

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -5...-3

Харків – 0...+2

Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / Фото Укргідрометцентр