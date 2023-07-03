У багатьох областях нарешті не буде дощу: прогноз погоди на 4 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 4 липня, принесе короткочасні опади лише у західні, а також у Полтавську, Сумську та Харківську області. При цьому геть не всюди їх будуть супроводжувати грози.
Натомість на іншій території держави синоптики обіцяють сонечко та мінливу хмарність. Ба більше, сильним не буде й вітер, адже його швидкість не перевищуватиме 8 метрів за секунду.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то у вівторок вона у багатьох областях майже залишиться без змін у порівнянні з попереднім днем, а подекуди може коливатися в межах пари градусів. Разом з тим у деяких областях стовпчики термометрів показуватимуть +30 та більше градусів.
Найхолоднішою погода 4 липня буде на Заході України. Там окрім опадів українцям варто очікувати за вікном температуру в межах від +24 до +28.
Натомість на Сході буде дещо тепліше. Температура повітря там сягатиме +27…+30, а опади очікуються лише на Харківщині.
У північних та центральних областях України у вівторок синоптики також прогнозують максимальну температуру на рівні +30. Однак день у цих регіонах починатиметься переважно з вищих показників на термометрах – з +28.
А ось на Півдні 4 липня буде найтепліше. Українці зможуть там насолоджуватися теплими +29…+32.
Температура в обласних центрах України
Київ – +28...+30
Ужгород – +24...+26
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +28...+30
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +28...+30
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29