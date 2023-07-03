У багатьох областях нарешті не буде дощу: прогноз погоди на 4 липня

Погода в Україні у вівторок, 4 липня, принесе короткочасні опади лише у західні, а також у Полтавську, Сумську та Харківську області. При цьому геть не всюди їх будуть супроводжувати грози.

Натомість на іншій території держави синоптики обіцяють сонечко та мінливу хмарність. Ба більше, сильним не буде й вітер, адже його швидкість не перевищуватиме 8 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то у вівторок вона у багатьох областях майже залишиться без змін у порівнянні з попереднім днем, а подекуди може коливатися в межах пари градусів. Разом з тим у деяких областях стовпчики термометрів показуватимуть +30 та більше градусів.

Найхолоднішою погода 4 липня буде на Заході України. Там окрім опадів українцям варто очікувати за вікном температуру в межах від +24 до +28.

Натомість на Сході буде дещо тепліше. Температура повітря там сягатиме +27…+30, а опади очікуються лише на Харківщині.

У північних та центральних областях України у вівторок синоптики також прогнозують максимальну температуру на рівні +30. Однак день у цих регіонах починатиметься переважно з вищих показників на термометрах – з +28.

А ось на Півдні 4 липня буде найтепліше. Українці зможуть там насолоджуватися теплими +29…+32.

Температура в обласних центрах України

Київ – +28...+30

Ужгород – +24...+26

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +28...+30

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29



Прогноз погоди на 4 липня / Карта Укргідрометцентру