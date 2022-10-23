Температура в Україні б'є рекорди: яким буде літо-2023

Погода в Україні з кожним роком стає все теплішою. Влітку було багато спекотних днів, а температура повітря іноді підіймалася до +40 градусів. Синоптик розповів, яким для українців буде літо-2023.

Температура повітря в Україні часто б'є рекорди у найвищих показниках. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Яка буде погода в Україні влітку

Дуже велика ймовірність, що наступне літо в Україні буде спекотніше,

– заявив Кульбіда.

За його словами, найбільше клімат України змінився саме влітку та взимку. Температура повітря у липні та серпні, а також січні та лютому зросла найбільше.

До речі, серед регіонів, які зазнали найбільших змін у погоді, є Захід та Північ. Водночас на Півдні та Сході клімат України змінився не так сильно.

Що ще Кульбіда розповів про погоду в Україні