Температура в Україні б'є рекорди: яким буде літо-2023

23 жовтня 2022 , 08:00
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Погода в Україні з кожним роком стає все теплішою. Влітку було багато спекотних днів, а температура повітря іноді підіймалася до +40 градусів. Синоптик розповів, яким для українців буде літо-2023.

Температура повітря в Україні часто б'є рекорди у найвищих показниках. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Яка буде погода в Україні влітку

Дуже велика ймовірність, що наступне літо в Україні буде спекотніше,
– заявив Кульбіда.

За його словами, найбільше клімат України змінився саме влітку та взимку. Температура повітря у липні та серпні, а також січні та лютому зросла найбільше.

До речі, серед регіонів, які зазнали найбільших змін у погоді, є Захід та Північ. Водночас на Півдні та Сході клімат України змінився не так сильно.

Що ще Кульбіда розповів про погоду в Україні

  • За останні 40 років температура повітря січня та лютого зросла в Україні на 2 – 2,5 градуси. Це – дуже багато. Тенденція щодо потепління йде тільки до зростання.
  • Глобальне потепління не означає, що в Україні повністю зникне зима. Сніг та морози будуть завжди, просто не такі сильні.
  • Найнижча температура, яка може бути цієї зими, це -25 градусів на Сході України. Однак таке похолодання буде нетривалим.
  • Наслідки бойових дій для клімату України можна буде оцінити щонайменше через 30 років.

Автор: Софія Мінджоса