Чи вплинула війна на клімат в Україні: аналіз міжнародної групи вчених

Наприкінці листопада 2023 року Україну накрив потужний шторм "Беттіна". Пройшли сильні дощі та снігопади. Наслідки шторму погіршила повномасштабна війна.

Та чи вплинула війна на клімат в Україні, відповіли вчені з World Weather Attribution, передає 24 Канал.

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Війна і зміни клімату посилюють наслідки одне одного

У World Weather Attribution розповіли, що проведене дослідження підкреслює роль повномасштабної війни Росії проти України в посиленні наслідків шторму "Беттіна".

Адже найбільше від нього постраждали українці, переміщені внаслідок війни. Передусім йдеться про людей похилого віку, дітей та людей з інвалідністю, які є найбільш вразливими до заморозків і мають найменше спроможності евакуюватися,

– зазначили дослідники.

Водночас вчені зазначили, що війна поки що не вплинула на клімат України, принаймні зараз. Однак, важливо розуміти, що кліматичні зміни та збройний конфлікт посилюють руйнівні наслідки одне одного.

Тимчасова виконувачка обов'язків директора Кліматичного центру Червоного Хреста і Червоного Півмісяця наголосила, що кліматичні зміни не припиняються під час конфлікту.

Війна виснажує ресурси та здатність країн реагувати на такі лиха, як сильні шторми. Пошкодження критично важливих систем та інфраструктури підвищує вразливість людей, які постраждали від конфлікту,

– підкреслила Джулі Аррігі.

Також дослідники зауважили, що упродовж останніх 70 років через людську діяльність в Україні значно погіршилися кліматичні умови. Це дуже сильно впливає на стан агрокультури. Вчені наголосили, що кліматичні умови є надзвичайно важливими в контексті економіки