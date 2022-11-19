Хуртовини, грози й +20 градусів на Півдні: на Україну суне циклон, який вражатиме контрастами

В Україні на вихідних, 19 – 20 листопада, сильно зіпсується погода. Синоптики обіцяють місцями снігопади, а місцями – зливи з грозами. То ж у різних регіонах України пануватиме різна погода.

Погода в Україні буде нестійкою. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Зараз погодні умови в Україні відрізняються мінливістю та нестійким характером. Спостерігаються опади різного виду, подекуди сформувався сніговий покрив, а температура повітря "скаче" від додатних до від'ємних значень і навпаки,

– розповів Кібальчич.

На вихідних погода також буде нестійкою. Головною причиною цього стане активний південний циклон. Він зіпсує в Україні погоду й нерівномірно розподілить температуру повітря.

Яка буде погода у суботу, 19 листопада

Вдень на Заході сніг не падатиме. Температура повітря коливатиметься у межах -3...+2 градусів. На дорогах – ожеледиця. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

На Півночі та в Києві погода буде складною. Кібальчич попередив про сильний мокрий сніг, хуртовини й місцями снігові замети. Зранку та вдень вітер сягатиме штормових поривів. Температура повітря буде такою ж, як і в західних областях.

У Центрі України замість снігу падатиме дощ. На дорогах – ожеледиця та туман, тому водіям слід бути обережними. До речі, вдень температура повітря буде доволі комфортною – +4...+12 градусів.

У південних областях випаде дощ, а місцями – навіть грози. Супроводжуватимуться вони сильним штормовим вітром. Стовпчики термометрів покажуть +11...+16 градусів, а в Криму взагалі до +20 градусів.

На Сході України також дощитиме. Мокрий сніг та ожеледиця можливі лише у Харківській області. Вітер також буде штормовим, а максимальна температура повітря – +9 градусів. В усіх інших східних областях синоптик прогнозує дощі, однак вищу температуру.

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Прогноз погоди на неділю, 20 листопада

На Заході сніжитиме тільки на Поділлі та Буковині. Щоправда, це буде мокрий сніг і падатиме він тільки до обіду. На дорогах буде ускладнений рух – синоптик прогнозує туман та ожеледицю. Температура повітря буде на градус вищою, аніж в суботу.

На Півночі Кібальчич прогнозує холодну погоду – -5...0 градусів, а вночі до -10 градусів. Там також будуть тумани та ожеледиця.

На Сході та Півдні України дощі затримаються і на неділю. Водночас стовпчики термометрів опустяться на 2 градуси.