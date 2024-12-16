Жодних морозів навіть вночі: як довго в Україні ще буде тепло

Минулої суботи в Україні різко похолодало. Подекуди вже вдарив мороз до -14 градусів. Втім, далі знову потеплішало.

Якою буде погода найближчими днями, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода в Україні

Найближчими днями в Україні продовжаться температурні гойдалки. Хоча на вихідний вдарив мороз, втім, далі знову стрімко потеплішало. Переважатиме плюсова температура.

Синоптикиня зауважила, зараз у нас інтенсивні повітряні потоки. Вони з північного заходу, втім, все одно так складаються повітряні маси, що температура буде дещо вищою.

Найближчої ночі взагалі буде 0 – +5 градусів. Знову ж таки, навіть без морозів вночі. Вдень +3 – +8, на Півдні +7 – +12 градусів,

– сказала Наталія Птуха.

До речі, через сильний вітер 16 грудня оголошували II рівень небезпечності у західних, північних і більшості центральних областей. Втім, у вівторок уже I рівень небезпечності, – очікуються пориви в межах 15 – 20 метрів на секунду практично по всій Україні, окрім Закарпаття.

17 грудня в Україні продовжаться опади. Втім, переважно будуть у вигляді дощу. У Карпатах, на Сході й Північному Сході – з мокрим снігом.

Надалі, 19 – 20 грудня, поширить свій вплив поле підвищеного тиску. Тож істотні опади не очікуються. Тільки в Карпатах, на Сході й Північному Сході невеликий дощ і мокрий сніг.

Вночі від +4 до -3 градусів. Лише 19 грудня на Лівобережжі місцями може бути до -7 градусів через прояснення,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Експертка пояснила, якщо буде ясна ніч, холодне повітря, звичайно ж, температурні показники можуть бути нижчими. Втім, вдень ще залишається 0 – +8 градусів, а на Прикарпатті й крайньому Півдні навіть до +11 градусів.

На вихідних температура знову може знизитися. Втім, істотні, сильні коливання не очікуються, наголосила Наталія Птуха. Морозів навіть до -10 градусів ще буде.

Зверніть увагу! Інтерв'ю з Наталією Птухою про прогнози на грудень, – чи будуть цього місяця сильні морози, якої погоди чекати на Різдво та Новий рік, а також коли випаде сніг, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.