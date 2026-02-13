Коливання від морозів до тепла та сильні дощі місцями: як зміниться погода на вихідних
- На вихідних в Україні очікується нестійка погода з опадами, вітром і туманами, температури будуть вищими за норму, особливо у південній частині.
- У суботу та неділю в різних регіонах прогнозуються дощі, мокрий сніг, туман, з можливим налипанням мокрого снігу та ожеледицею на дорогах.
На вихідних в Україні буде нестійка погода з опадами, вітром і туманами. Температура буде вищою за норму, особливо на півдні. Найпрохолодніше залишатиметься у північно-західних областях, де можливі невеликі морози.
Загалом погода буде теплою під впливом циклонів та атмосферних фронтів. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog.
Якою буде погода на вихідних?
Субота, 14 лютого
У західних областях будуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, дощу та мряки, і туман. Температура повітря вночі буде -2...+3 градусів, вдень становитиме -1...+4 градусів. На Закарпатті можливі коливання +5...+7 градусів.
У північних областях подекуди пройде незначний дощ, можливий туман. На дорогах можливе виникнення ожеледиці. Температура повітря у нічний час буде в межах -3...+2 градусів, а вдень становитиме 0...+5 градусів.
У центральних областях прогнозують дощ, у денний час опади будуть значні, можливий туман. Температура повітря на території країни протягом доби, згідно з прогнозом, коливатиметься в діапазоні 0...+5 градусів.
У південних областях буде дощ, в Одеській області вдень здебільшого опадів не буде, можливий туман. У нічні години температура повітря становитиме +1...+6 градусів, протягом дня вона становитиме +5...+10 градусів.
У східних областях також прогнозують дощі, у Харківській області вони будуть значними, місцями спостерігатиметься туман. Температура повітря протягом доби у цих регіонах коливатиметься в межах +1…+6 градусів.
Неділя, 15 лютого
У західних регіонах будуть дощі та сніг, подекуди опади будуть значними. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Температура повітря протягом доби становитиме в межах -5…+2 градусів.
У північних регіонах можливий туман, слабка хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледиця, й опади у вигляді снігу з переходом у дощ. Температура повітря вночі буде -4...-10 градусів, а вдень становитиме -4...+1 градусів.
У центральних регіонах протягом дня буде дощ, місцями з мокрим снігом, можливий туман. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах -2...+3 градусів, а протягом дня становитиме +2...+7 градусів.
У південних регіонах вдень можливі незначні дощі та туман, подекуди будуть шквали швидкістю до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -1...+4 градусів, удень показники становитимуть +7...+12 градусів.
У східних регіонах здебільшого буде без опадів, лише у Харківській області можливий незначний дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде в межах -3…+2 градусів, удень прогнозують 0…+5 градусів.
Яких змін у погоді чекати?
Синоптик Віталій Постригань попереджав, що 14 та 15 лютого існує висока ймовірність виходу південних циклонів. Відомо, що він зазвичай призводить до погіршення погоди, можливе посилення опадів.
Наразі зарано говорити про наближення весняної погоди, проте незабаром буде тимчасове потепління. Попри це, існує ймовірність повторного похолодання, яке може розпочатися вже з наступного тижня.