Чому в Україні аномально тепла зима
- За останні 30 років зима в Україні стала теплішою майже на 1,5 градуса. Її тривалість зменшилася в середньому на місяць.
- Основні причини – підвищення концентрації парникових газів, підвищена сонячна активність, висока температура океанів та атмосферна циркуляція.
Ані лютих морозів, ані сильних снігопадів цієї зими в Україні ще не було. У січні тепло як у березні: подекуди навіть до +15 градусів.
З чим пов'язане таке тепло взимку, – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
Дивіться також Коли в Україні настане метеорологічна весна
Які причини аномального тепла взимку
Метеорологиня наголосила, така погода – це не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігаються на нашій планеті. Зауважила, тенденція до підвищення температури повітря і зменшення тривалості зими спостерігається в Україні протягом останніх десятиліть.
За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць,
– розповіла Віра Балабух.
Наголосила, протягом останніх років ці зміни посилилися. Основна причина – підвищення концентрації парникових газів, які зараз є найбільшими за останні 800 000 років.
Однак, додала експертка, причиною такої аномально високої температури повітря протягом цієї зими й попередніх років є не тільки парниковий ефект, а й природні чинники, які на нього наклались. Зокрема, підвищена сонячна активність, аномально висока температура океанів, особливості атмосферної циркуляції.