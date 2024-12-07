Дощі, сніг, пронизливий вітер і значне потепління: якою буде погода на вихідних

На вихідних, 7 – 8 грудня, в Україні очікується нестійка, волога погода, з опадами та пронизливим вітром. Разом з тим, суттєве потепління.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Кібальчич писав, що найближчими днями погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону й теплий фронт з півдня.

Завдяки стійким південно-східним вітрам очікується суттєве підвищення температури повітря по всій Україні з максимальними показниками у південній частині країни та Криму,

– зазначив метеоролог.

Також додав, на тлі потепління очікуються дощі з мокрим снігом, тумани й переважно хмарне небо.

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Погода на 7 грудня

На Заході, вночі у Карпатах та на Закарпатті, вдень у більшості областей мокрий сніг з переходом у дощ. Подекуди туман. Вночі на дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі -3 – +2 градуси, вдень -1 – +4. У Карпатах протягом доби 0 – -5 градусів.

На Півночі помірні, подекуди значні опади, – мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -3 – +2, вдень -1 – +4 градуси.

У центральних областях хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг із дощем, вдень переважно невеликий дощ і мряка. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -1 – +4 градуси, вдень +1 – +6.

На Півдні дощі. Тільки у Херсонській, Запорізькій областях та Криму без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +3 – +8 градусів, вдень +7 – +12.

На Сході вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень -2 – -3 градуси.

Прогноз погоди на 8 грудня

За прогнозом Кібальчича, протягом неділі на Заході будуть дощі. у Карпатах і на Прикарпатті з мокрим снігом. Подекуди туман, ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, вдень +1 – +6. У Карпатах упродовж доби 0 – -5 градусів.

На Півночі вночі та вранці пройдуть дощі з мокрим снігом. Втім, вдень уже без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Упродовж доби -1 – +4 градуси.

На Півдні без істотних опадів. Тільки на Одещині, вдень подекуди у Криму невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. У Приазовʼї окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +4 – +9, вдень +5 – +10 градусів. Однак, у внутрішніх районах окупованого півострова навіть +12 – +14.

На Сході без опадів. Вітер південно-східний, 9 – 14 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень -2 – +3 градуси.