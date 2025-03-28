Шквальний вітер і дощі: якою буде погода в останні вихідні березня
- 29 – 30 березня в Україні очікуються дощі, подекуди посилення вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
- Температура повітря вночі від 0 до +7 градусів, на Півдні до +10, вдень від +11 до +18 градусів.
У вихідні, 29 – 30 березня, в Україні пройдуть дощі. Подекуди опади будуть помірними. Також місцями посилиться вітер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на вихідні
Синоптикиня розповіла, що з 29 по 31 березня погодні процеси в Україні будуть розвиватися по-різному. У суботу в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів. Тільки на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті вдень атмосферний тиск зумовить дощі.
У неділю й понеділок атмосферний тиск буде падати. Тож 30 березня в Україні, крім північної частини, а 31 березня у західних і східних областях очікуються невеликі й помірні дощі.
Вітер в Україні буде переважно східного напрямку. Швидкість 5 – 12 метрів на секунду.
Завтра, 29 березня, атмосферний фронт зумовить опади. Тому в західних і південних областях місцями очікуємо пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду,
– зазначила Діана Кривобок.
Синоптикиня додала, що тепла повітряна маса вночі підтримуватиме температуру в межах невеликих плюсів, а вдень буде тішити приємним теплом. Вночі 0 – +7 градусів, на Півдні до +10. Удень +11 – +18 градусів.
Однак, у понеділок, 31 березня, на Заході очікується зниження денної температури повітря. Вона буде в межах +8 – +13 градусів.
Прогноз на 29 – 31 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Погода на квітень
- Зауважимо, Укргідрометцентр також зробив прогноз погоди на квітень. Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 30 – 52 міліметри, у Карпатах подекуди 60 – 89 міліметрів, що в межах норми.
- Цікаво, що абсолютний мінімум, який коли-небудь фіксували в Україні у квітні, сягає -6 – -16 градусів; Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22 градуси; на крайньому Півдні й Львівщині місцями -3 – -5 градусів.
- Абсолютний максимум температури повітря +26 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22 градуси.