Шквальний вітер і дощі: якою буде погода в останні вихідні березня

У вихідні, 29 – 30 березня, в Україні пройдуть дощі. Подекуди опади будуть помірними. Також місцями посилиться вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на вихідні

Синоптикиня розповіла, що з 29 по 31 березня погодні процеси в Україні будуть розвиватися по-різному. У суботу в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів. Тільки на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті вдень атмосферний тиск зумовить дощі.

У неділю й понеділок атмосферний тиск буде падати. Тож 30 березня в Україні, крім північної частини, а 31 березня у західних і східних областях очікуються невеликі й помірні дощі.

Вітер в Україні буде переважно східного напрямку. Швидкість 5 – 12 метрів на секунду.

Завтра, 29 березня, атмосферний фронт зумовить опади. Тому в західних і південних областях місцями очікуємо пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначила Діана Кривобок.

Синоптикиня додала, що тепла повітряна маса вночі підтримуватиме температуру в межах невеликих плюсів, а вдень буде тішити приємним теплом. Вночі 0 – +7 градусів, на Півдні до +10. Удень +11 – +18 градусів.

Однак, у понеділок, 31 березня, на Заході очікується зниження денної температури повітря. Вона буде в межах +8 – +13 градусів.

Прогноз на 29 – 31 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Погода на квітень