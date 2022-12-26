Не зимова температура та дощі: прогноз погоди в Україні на 27 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 27 грудня, буде переважно теплою, а майже над усією державою литимуть дощі. Без опадів не залишиться жодна з областей.
Новий рік уже незабаром, залишилося менш як тиждень, а за вікном ну зовсім не картинка з різдвяного кіно. Так, 27 грудня, як й до кінця 2022 року, над Україною пануватиме доволі тепла як для зими погода.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Так, сніжитиме у вівторок лише у декількох областях держави. Мовиться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську та Донецьку області. Там йтиме мокрий сніг, однак температура не опуститься позначки нижче нуля.
У інших областях синоптики прогнозують дощі, а також похмуру погоду над усією Україною. Загалом температура в Україні коливатиметься від -2 градусів вночі до + 9 удень.
Погода в містах України на 27 грудня
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +5...+7
Рівне – +7...+9
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +2...+4
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +1...+3
Харків – +2...+4
Київ – +3...+5