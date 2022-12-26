Не зимова температура та дощі: прогноз погоди в Україні на 27 грудня

Погода в Україні у вівторок, 27 грудня, буде переважно теплою, а майже над усією державою литимуть дощі. Без опадів не залишиться жодна з областей.

Новий рік уже незабаром, залишилося менш як тиждень, а за вікном ну зовсім не картинка з різдвяного кіно. Так, 27 грудня, як й до кінця 2022 року, над Україною пануватиме доволі тепла як для зими погода.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Так, сніжитиме у вівторок лише у декількох областях держави. Мовиться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську та Донецьку області. Там йтиме мокрий сніг, однак температура не опуститься позначки нижче нуля.

У інших областях синоптики прогнозують дощі, а також похмуру погоду над усією Україною. Загалом температура в Україні коливатиметься від -2 градусів вночі до + 9 удень.

Погода в містах України на 27 грудня

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +7...+9

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +2...+4

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 27 грудня / Карта Укргідрометцентру