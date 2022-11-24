В Україні у грудні вдарять морози до -25 градусів: де чекати лютих холодів
Джерело:Gismeteo
У грудні в Україні синоптики обіцяють сильні морози. Температура повітря подекуди опуститься до -24 градусів.
Сильні морози накриють Україну у другій половині грудня. Температура повітря вдень опуститься до -14 градусів, а вночі – до -24 градусів.
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Де в Україні прогнозують сильні морози
Таке похолодання завітає на Прикарпаття. Саме там після 17 грудня обіцяють сильні морози. Особливо холодні ночі синоптики прогнозують 22 – 23 грудня. Стовпчики термометрів покажуть -24 градуси, а вдень – -14...-11 градусів. Також у цей період падатиме сніг, тож у горах буде справжня зимова казка.
Погода в Івано-Франківську у грудні / Фото Gismeteo
У сусідніх областях також буде холодно, але не настільки. Наприклад, на Львівщині найсильніші морози -17 градусів будуть вночі на 16 грудня. Вдень найхолодніше буде 18 грудня – температура опуститься до -14 градусів.
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Цікаво, що на Півночі, де зазвичай холодніше, на цей раз морози будуть слабшими. У Чернігові синоптики прогнозують -12 градусів вдень та -15 градусів вночі. Однак снігу там буде більше.
У Києві був історичний рекорд
Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про історичний рекорд у Києві. У столиці безморозний період тривав упродовж 225 днів. Так, 17 листопада уперше з 6 квітня у місті температура опустилася нижче 0 градусів. Синоптики спрогнозували тоді, що до кінця місяця плюсову температуру все ще варто очікувати.
Про це розповіли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Тоді співробітники метеостанції зауважили, що 17 листопада температура за вікном у столиці опустилася до мінус 1,2 градуса.
В обсерваторії зауважили, що у столиці упродовж багатьох років перші заморозки починають фіксувати з 21 жовтня. Якщо говорити про середню тривалість безморозного періоду, то вона коливається у межах 197 днів.
Цікаво, що найкоротші безморозні періоди зафіксували у 1902 та 1945 році. Мовилося про 144 дні. Цьогоріч же рекордні 225 днів без морозу у столиці.
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