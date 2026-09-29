Локальні тумани та пориви вітру: чи тепло буде найближчими днями

Найближчі дні порадують українців погодою без опадів. Однак синоптики прогнозують місцями тумани та пориви вітру.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку чекати погоду?

За прогнозом синоптиків, у період з 29 вересня по 1 жовтня в Україні буде суха погода. У західних областях вночі та вранці місцями утворюватимуться тумани.

Водночас у південній частині країни вдень 29 вересня пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Загалом цими днями температура повітря у нічні години становитиме +4…+11 градусів, а на Півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів. Вдень повітря прогріється до +15…+23 градусів.

У Карпатах буде дещо прохолодніше: там синоптики прогнозують +1…+6 градусів уночі та +10…+15 градусів удень.

До слова, у прогнозі погоди на тиждень повідомлялось, що антициклон забезпечить в українських регіонах переважно суху та стабільну погоду. Водночас у південних областях періодично очікуються дощі під впливом чорноморського циклону та його атмосферних фронтів.

Нагадаємо, за консультативним прогнозом, у перші дні жовтня у більшості регіонів опадів не очікується. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +4…+11 градусів, а вдень становитиме в середньому +16…+23 градуси.