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24 Канал Новини України Локальні тумани та пориви вітру: чи тепло буде найближчими днями
29 вересня, 08:00
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Локальні тумани та пориви вітру: чи тепло буде найближчими днями

Дарія Черниш

Найближчі дні порадують українців погодою без опадів. Однак синоптики прогнозують місцями тумани та пориви вітру.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку чекати погоду?

За прогнозом синоптиків, у період з 29 вересня по 1 жовтня в Україні буде суха погода. У західних областях вночі та вранці місцями утворюватимуться тумани.

Водночас у південній частині країни вдень 29 вересня пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Загалом цими днями температура повітря у нічні години становитиме +4…+11 градусів, а на Півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів. Вдень повітря прогріється до +15…+23 градусів.

У Карпатах буде дещо прохолодніше: там синоптики прогнозують +1…+6 градусів уночі та +10…+15 градусів удень.

До слова, у прогнозі погоди на тиждень повідомлялось, що антициклон забезпечить в українських регіонах переважно суху та стабільну погоду. Водночас у південних областях періодично очікуються дощі під впливом чорноморського циклону та його атмосферних фронтів.

Нагадаємо, за консультативним прогнозом, у перші дні жовтня у більшості регіонів опадів не очікується. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +4…+11 градусів, а вдень становитиме в середньому +16…+23 градуси.

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