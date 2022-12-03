Якою буде зима в Україні й чи чекати лютого холоду

Ця зима стане однієї з найскладніших в історії України. Все тому, що росіяни вирішили позбавити нас світла й тепла. Якою буде погода в Україні зимою – читайте далі.

Погода на стороні українців

Керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик у коментарі 24 каналу дав заспокійливий прогноз на зиму.

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Фахівець зазначив, що російська пропаганда поширювала фейк про аномально холодну зиму в Україні. Однак це – неправда. Зима-2023 буде такою ж, як і попередні. На якісь особливо низькі температури повітря чекати не варто.

Зима буде така сама, як завжди. Нічого особливого. Будуть затоки і холодного, і теплого повітря,

– розповів Білик.

Тобто взимку можливі як і морозні періоди, так і періоди потеплінь.

Прогнози інших синоптиків на зиму

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що в Україні є тенденція до потепління. Найбільше зросла температура повітря у січні – лютому. Ця зима не стане винятком, вона теж буде теплішою за попередні.

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При цьому холодні й морозні періоди також будуть. На північному сході України температура повітря може опуститися до -25 градусів. Однак такі періоди похолодань триватимуть не довго.

Народний синоптик Станіслав Щедрін зазначив, що у грудні в Україні буде багато дощів та мокрого снігу. У другій половині місяця прийде потепління, а температура прогріється до +4...+8 градусів.