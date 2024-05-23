У травні знову похолодає: синоптик сказав, коли саме

23 травня 2024, 08:00
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Джерело:

Meteoprog

Цього тижня в Україні відчутно потеплішало. У частині областей навіть пригріє до 30 градусів. Втім, похолодання у травні ще буде.

Так, коли знову чекати зниження температури, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли знову буде похолодання

Експерт зауважив, що нічні заморозки вже повністю відступлять, а вдень температурне тло відповідатиме літнім показникам.

Ближче до вихідних рахунок посилення антициклону з Північного Сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів,
– спрогнозував Кібальчич.

У п'ятницю, 24 травня, вночі 9 – 14 тепла. Вдень 20 – 25. На Півдні до +28 градусів. 

У суботу вночі 7 – 12, вдень 19 – 24 градуси. У неділю вночі 8 – 13, вдень також 19 – 24. 

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Чи буде влітку аномальна спека

  • Відповідно до прогнозів, які дають основні світові кліматичні центри, очікується, що червень в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищий за норму.
  • "При цьому найбільш аномальною температура може бути на Заході України, а також на Південному Сході", – розповіла метеорологиня Віра Балабух.
  • Також додала, що в червні дуже ймовірний дефіцит опадів на всій території України.
  • У липні температура може бути вищою за кліматичну норму на 2 градуси.
  • До речі, саме липень на більшості території України є найспекотнішим місяцем. Протягом цього періоду спостерігаються найвищі температури.
  • "І якщо ми очікуємо, що середня за місяць температура повітря може бути на два градуси вищою за норму, то можна припустити, що й у цьому році липень, можливо, десь перша половина серпня можуть мати найвищі температури повітря", – зазначила експертка.
  • Віра Балабух підсумувала, що загалом це літо очікується тепле, втім, не спекотне, – без значних аномально високих температур повітря.

Автор: Юлія Муріна