В Україну вривається африканське тепло: де буде аномальна погода

В Україні найближчим часом обіцяють аномальне потепління. Однак воно супроводжуватиметься опадами й сильним вітром.

В Україну стрімко вривається африканське тепло. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

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Як вражатиме погода в Україні

11 грудня погода в Україні буде аномально теплою та нестійкою. Кібальчич прогнозує опади переважно у вигляді дощів.

Атмосферна циркуляція над Центральною та Південною Європою складається так, що виникають практично ідеальні умови для активізації циклонічної діяльності над Балканським півостровом, Італією та більшою частиною акваторії Середземного моря,

– розповів синоптик.

Повітряні потоки з південного заходу поставлятимуть тепле та вологе повітря африканського походження на територію України. Найвище температура повітря прогріється на Півдні та в Центрі нашої країни. Стовпчики термометрів вдень покажуть +10…+15 градусів.

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Водночас на півдні Одеської області та в Криму взагалі буде +16...+18 градусів. Але при цьому вітер обіцяють штормовий – з поривами до 15 – 20 метрів на секунду.

В інших областях також спостерігатимуться стійкі плюсові температури.

Додамо, що під час цього потепління сніг можливий лише у західних областях. Наприклад, у Карпатах будуть потужні снігопади та ожеледиця на дорогах.