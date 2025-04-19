В яких областях будуть дощі та грози на Великдень

На Великдень погода порадує українців весняним теплом. Удень пригріє до +24 градусів. Втім, жителям частини областей перед виходом з дому варто прихопити з собою парасольку.

Так, подекуди пройдуть дощі та грози. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на Великдень

Синоптикиня зазначила, що 20 квітня в Україні переважатиме мінлива хмарність, без опадів.

Лише у більшості західних областей короткочасний дощ може бути й окремі грози,

– наголосила Наталія Птуха.

Також додала, що вітер буде східний, на Заході – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. До речі, погода на Великдень порадує українців весняним теплом.

Вночі +7 – +12 градусів, вдень залишається +19 – +24 градуси, лише в Карпатах та на узбережжях морів удень трошки нижче, – +13 – +18 градусів,

– розповіла представниця Укргідрометцентру.

Погода на Великдень / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Уже вчетверте Україна відзначатиме Великдень в умовах повномасштабної війни. Багато з нас проведуть цей світлий день у рідному домі з близькими людьми. Усе завдяки нашим захисникам і захисницям, які вже понад 11 років боронять Батьківщину від російських загарбників. І роблять це незалежно від погоди чи дати!



Завжди пам'ятайте про Героїв – тих, хто не за святковим столом, а в окопі та бореться за наше майбутнє. А ще тих, хто перебуває в російському полоні, і тих, хто віддав найцінніше – свої життя за нашу свободу і незалежність.



Допомагайте нашим захисникам і захисницям, донатьте й робіть усе, що тільки можете! Вірмо в нашу перемогу та наближаймо її разом!