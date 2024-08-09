Погода на вересень: яким може бути перший місяць осені

Цього року погода в Україні здивувала своїми аномально високими температурами. Були навіть декілька хвиль тепла. Зокрема, у липні нашу державу накрила надзвичайна спека. Втім, згодом температура знизилася.

Якої ж погоди чекати у вересні, чи буде перший місяць осені теплим – розповіла завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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Погода на вересень 2024

Представниця Укргідрометцентру наголосила, поки що є лише кліматичні характеристики осені 2024 року. Адже зробити точні прогнози на сезон за місяць – два нереально. Тож наразі йдеться лише про погодні тенденції.

Є тенденція, що протягом останніх 20 років найчастіше вересень буває теплим, ще триває літо. До 20 – 25 вересня середньодобова температура може становити +15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще продовжується метеорологічне літо,

– розповіла Наталія Голеня.

До речі, загалом середньодобова температура першого місяця осені в Україні становить +13 – +17 градусів. На Півдні, звичайно ж, більше, – до +20. Тим часом у гірських районах може бути прохолодніше, – лише до +9 – +15 градусів.

Втім, раніше було зафіксовано й максимальні показники – +33 – +38 градусів. Абсолютний мінімум температури вночі становив 1 – 8 градусів морозу.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів зауважила, буває, що вересень дуже спекотний, зокрема, до +38 градусів на Півдні та Південному Сході, а на Півночі та Заході до +30 – +35. Втім, також буває, що з Півночі йде вторгнення холодного арктичного повітря, тож навіть можливі заморозки.

Але в останні роки спостерігається тенденція до того, що температура повітря зазвичай у середньому на 1 – 2 градуси вища за норму,

– наголосила експертка.

У жовтні, звичайно, варто чекати бабиного літа. Воно буває щороку, навіть не одне. Однак, тепло може тривати як 3 дні, тиждень чи навіть 10 днів.

Листопад – провісник весни зими. Зазвичай цей місяць в Україні вже є більш дощовим і похмурим.