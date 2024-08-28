Яка буде погода у вересні: спека продовжиться чи прийдуть похолодання й затяжні зливи

Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Йому притаманне зниження температури й послаблення грозової діяльності.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Погода на вересень 2024 року

Синоптикиня зауважила, що найближчими днями ситуація залишиться незмінною. Літо продовжить панувати й початку вересня.

Температура залишається високою, вдень +30, а подекуди й більше. На Півдні може бути +35 – +36 градусів. Опадів сильних не очікуємо. Місцями можуть бути короткочасні грозові дощі,

– розповіла Діана Кривобок.

Додала, за попередніми розрахунками, місячна кількість опадів 37 – 76 міліметрів. У Карпатах, звісно, більше, зокрема, 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми.

Середня місячна температура повітря передбачається в межах +15 – +20 градусів (у Карпатах +13 – +14). Це на 2 градуси вище за норму,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Також розповіла, що сильні й затяжні зливи ще не очікуються. Ба більше, у перший тиждень вересня, ймовірно, опадів не буде взагалі.

До речі, за кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури повітря у вересні 1 – 7 градусів морозу, на півдні Херсонської й Запорізької областей 0 – 1 морозу, у Криму до 5,5 тепла.

Абсолютний максимум 33 – 38,8 градуса. У гірських районах подекуди й 24 – 32 градуси тепла.

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