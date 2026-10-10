Пригріє до +26 градусів: якою буде погода в Україні на вихідних

Цими вихідними в Україні переважатиме тепла погода під впливом антициклону та південних вітрів. У деяких регіонах можливі опади, як і потепління до +26 градусів.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Де дощитиме на вихідних?

Субота, 10 жовтня

У західних областях очікується мінлива хмарність та суха погода. Уночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме +4…+9 градусів уночі та +15…+20 градусів вдень.

У північних регіонах також істотних опадів не прогнозують. Уночі температура коливатиметься в межах +3…+8 градусів, а удень сягне +13…+18 градусів.

У центральних областях уночі та вранці місцями прогнозують слабкий туман. Температура повітря буде на рівні +7…+12 градусів уночі та +18…+23 градусів вдень.

На Півдні країни та в Криму очікується переважно сонячна погода. Доба мине без опадів. У нічні години температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а в денні підніметься до +19…+24 градусів.

У східних областях опадів також не очікується. Уночі стовпчики термометрів покажуть +8…+13 градусів, а удень сягнуть +18…+23 градусів.

Неділя, 11 жовтня

На Захід країни атмосферний фронт принесе невеликі дощі. Подекуди можливий туман. Температура повітря протягом доби буде в межах +9…+14 градусів. Водночас у Вінницькій та Житомирській областях удень потепліє до +18…+24 градусів.

У північних областях вдень очікуються дощі, місцями з грозами. Опади оминуть лише Сумщину. Уночі температура коливатиметься в межах +7…+12 градусів, а удень – +17…+22 градусів.

У центральних регіонах дощитиме лише місцями на Черкащині в другій половині дня. Температура повітря становитиме +8…+13 градусів уночі та +20…+25 градусів удень.

У південній частині країни опадів не очікується. Уночі температура становитиме +11…+16 градусів, а удень повітря прогріється до +21…+26 градусів.

У східних областях переважатиме погода без опадів. У нічні години очікуються +7…+12 градусів, а удень – +19…+24 градуси.