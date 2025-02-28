Де ще будуть морози до -14 градусів, а яких областях йтиме мокрий сніг і дощ у перші дні березня

У перші вихідні весни в більшості областей очікуються опади. Йтиме мокрий сніг і дощ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на початок березня

Синоптики прогнозували, що на вихідних, 1 – 2 березня, в Україні, крім Сходу, буде невеликий мокрий сніг і дощ. На Північному Сході та Сході на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у східних областях вночі -6 – -14 градусів, вдень від -4 до +1. Тим часом на решті території вночі 0 – -7 градусів, на Заході від +3 до -2 градусів, вдень +1 – +7.

До речі, в Укргідрометцентрі також писали, що середня місячна температура повітря у березні передбачається +1 – +7 градусів. Це на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Місячна кількість опадів очікується 22 – 42 міліметри (у Карпатах місцями 50 – 74 міліметри), що менше за норму.