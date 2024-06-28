Сильні грозові зливи знову накриють деякі області

Останні вихідні червня в Україні будуть спекотними. Здебільшого очікується малохмарна погода, втім, у частині областей пройдуть сильні грозові зливи.

Де й коли знову вируватиме негода, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також розповів, яка буде температура в останні дні червня.

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Де будуть сильні зливи з грозами на вихідних

В останні дні червня на більшій частині території України очікується відчутне підвищення температури у зв'язку з прогріванням повітряної маси, що циркулює в межах малорухомого антициклону, який розташується над Східною Європою.

Загалом дощі не прогнозуються. Тільки в суботу на крайньому Заході слабоактивний атмосферний фронт принесе жителям деяких областей грозові зливи.

Синоптик наголосив, що у зв'язку зі зростанням температури повітря та відсутністю опадів, майже по всій Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

У західних областях (29 червня, – 24 Канал) очікуються короткочасні дощі, грози. Вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, що вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі становитиме +15 – +20 градусів, вдень +24 – +29.

Тим часом у північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +26 – +31.

У центральних регіонах невелика хмарність, також без опадів. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +14 – +19, вдень +27 – +32 градуси.

На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +16 – +21, вдень +28 – +33.

На Сході в суботу також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, вдень +26 – +31.

За прогнозом Кібальчича, в останню неділю місяця, 30 червня, дощі та грози в Україні не очікуються вже ніде.