Знову сильна спека: яка буде погода на вихідних, чи чекати дощів

Напередодні Україну накрила друга хвиля сильної спеки. Втім, у частині областей вона на довго не затрималася. Тим часом в деяких – буде і на цих вихідних.

Яка буде погода 24 і 25 серпня в Україні, де знову пригріє, а де – можливі опади, спрогнозували синоптики.

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Прогноз погоди на вихідні

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Так, буде переважно без опадів. Втім, 23 і 24 серпня у східних і південно-східних областях пройдуть короткочасні дощі та грози.

Прогноз погоди на День Незалежності / Скриншот з Укргідрометцентру

У суботу на Заході, Півночі, Вінниччині та Черкащині вночі +10 – +17 градусів, вдень +23 – +28. На решті території, у неділю в Україні +16 – +22 градуси й +29 – +34 відповідно. Однак, на Півдні та Сході місцями знову сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.

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Прогноз погоди на 25 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру