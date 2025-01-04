Погода на Водохреще: чи будуть сильні морози та снігопади 6 січня

Після переходу на новоюліанський календар Україна відзначає Водохреще 6 січня. Синоптики спрогнозували, якою буде погода в цей день.

Так, чекати морозів і снігу чи тепла, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на Водохреще

За прогнозом синоптиків, 6 січня на Заході, Півночі, Харківщині й подекуди в центральних областях буде невеликий сніг. Тим часом на решті території України – без опадів.

Очікується, що температура повітря вночі сягатиме -2 – -9 градусів. Вдень від -3 до +2, але в західних і південних областях +1 – +6 градусів.

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Погода на Водохреще / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, 5 січня в Україні без опадів. Хіба що в Карпатах і на Закарпатті пройде невеликий сніг. До речі, уже 7 січня очікується підвищення температури на 5 – 7 градусів.