Водохресних морозів не буде: яку погоду прогнозують на Йордан
Джерело:Укргідрометцентр
Уже в четвер християни східного обряду відзначатимуть Водохреще. Для багатьох у цей день вже стало традицією пірнати в ополонку. Втім, чи вдасться зробити це цьогоріч, розповідаємо далі.
Погода дивуватиме українців
Напередодні свята Хрещення Господнього християни відзначають другий Святвечір. Зазначимо, що в середу, 18 січня, на всій території нашої держави синоптики прогнозують плюсову температуру.
Читайте також Дощі ледь не у кожному куточку України: прогноз погоди на 17 січня
На Заході та Півночі буде +7...+10 градусів. Тим часом на Сході подекуди на кілька градусів прохолодніше. Зокрема, на Луганщині +3...+5 градусів.
Найтепліше вже традиційно на Півдні нашої держави. Там погода буквально вразить місцевих жителів. Адже повітря прогріється до +15 градусів. Тим часом у Криму ще більше, – +18.
Однак, небо над всією Україною буде затягнуте хмарами. Окрім того, у західних та східних областях йтиме дощ.
На Водохреще морозів не буде
На Водохреще в Україні буде трохи прохолодніше. Втім, морози також не дошкулятимуть. Тож пірнути в ополонку не вийде. Як вдень, так і вночі синоптики прогнозують плюсову температуру.
Мешканцям Заходу краще далеко не ховати свої парасольки, адже знову йтиме дощ. Проте значні опади будуть лише в Ужгороді.
Вдень у західних регіонах +6...+8 градусів. Такі ж показники будуть на Сході. Тим часом на Півночі +7...+9.
Цікаво, що у Кропивницькому, як і на Півдні України, температура повітря сягатиме 12 – 14 градусів тепла. На території тимчасово окупованого півострова знову до +18.