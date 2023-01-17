Водохресних морозів не буде: яку погоду прогнозують на Йордан

Уже в четвер християни східного обряду відзначатимуть Водохреще. Для багатьох у цей день вже стало традицією пірнати в ополонку. Втім, чи вдасться зробити це цьогоріч, розповідаємо далі.

Погода дивуватиме українців

Напередодні свята Хрещення Господнього християни відзначають другий Святвечір. Зазначимо, що в середу, 18 січня, на всій території нашої держави синоптики прогнозують плюсову температуру.

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На Заході та Півночі буде +7...+10 градусів. Тим часом на Сході подекуди на кілька градусів прохолодніше. Зокрема, на Луганщині +3...+5 градусів.

Найтепліше вже традиційно на Півдні нашої держави. Там погода буквально вразить місцевих жителів. Адже повітря прогріється до +15 градусів. Тим часом у Криму ще більше, – +18.

Однак, небо над всією Україною буде затягнуте хмарами. Окрім того, у західних та східних областях йтиме дощ.

Прогноз погоди на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

На Водохреще морозів не буде

На Водохреще в Україні буде трохи прохолодніше. Втім, морози також не дошкулятимуть. Тож пірнути в ополонку не вийде. Як вдень, так і вночі синоптики прогнозують плюсову температуру.

Мешканцям Заходу краще далеко не ховати свої парасольки, адже знову йтиме дощ. Проте значні опади будуть лише в Ужгороді.

Вдень у західних регіонах +6...+8 градусів. Такі ж показники будуть на Сході. Тим часом на Півночі +7...+9.

Цікаво, що у Кропивницькому, як і на Півдні України, температура повітря сягатиме 12 – 14 градусів тепла. На території тимчасово окупованого півострова знову до +18.

Прогноз погоди на 19 січня / Скриншот з Укргідрометцентру