До України надійде атмосферний фронт: як зміниться погода

Цього тижня зима надолужуватиме й компенсуватиме попередні теплі місяці. Найближчими днями зберігатиметься морозна погода. Уже незабаром очікується проходження ще одного атмосферного фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Наталія Птуха розповіла, що в середу й четвер через територію України пройде ще один атмосферний фронт.

Подекуди додасть ще кілька сантиметрів снігу в деякі області. Зверніть увагу, що на дорогах країни зберігається ожеледиця,

– наголосила синоптикиня.

Також пояснювала, що у вівторок погоду ще буде визначати поле підвищеного тиску. Тому без опадів.

А ось 19 числа з північного заходу надійде атмосферний фронт який спричинить у середу в західних, північних і центральних областях, а 20 числа вже в більшості регіонів України невеликий сніг,

– зазначила Птуха.

Втім, далі знову переважатиме поле високого тиску. Воно забезпечить нам погоду без опадів.

Вітер буде дуже слабенький і змінних напрямків. Тільки під час проходження атмосферного фронту більш відчутний. Переважатиме північно-західного та північного напрямків.

Представниця Укргідрометцентру також пояснила, що в холодній повітряній масі температура дуже залежить від прояснень. Ніч на вівторок була ясною, тож досить-таки морозною.

З середи буде трошки більше хмарності, але все одно морози зберігаються. Найпрохолодніше у східних областях та в Карпатах там нічні мінімуми в межах -13 – -18 градусів,

– сказала синоптикиня.

Тим часом у решті областей -7 – -14 градусів. Вдень стабільно 0 – -7 градусів. Дещо тепліше на Південному Заході, – вдень від -2 до +3 градусів.